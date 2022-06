Masskjunting vid gaybar i Oslo – prideparad ställs in

Två människor har dödats och minst 19 har skadats efter en masskjutning i Oslo natten mellan fredag och lördag, rapporterar NRK. Skjutningen ägde rum vid uteställena Per on the Corner och London pub, där den senare är känd som en gaybar.

En 42-årig man har gripits som misstänkt för dådet. Den gripne mannen är migrant från Iran som fått norskt medborgarskap.

Mannen misstänks för mord, mordförsök och terrorbrott. Han var känd av den norska säkerhetspolisen sedan tidigare.

Polisen fick hjälpt av allmänheten med att övermanna den misstänka förövaren, sade polisinsatsen ledare Tore Barstad under en pressträff på natten.

– Polisen är oerhört tacksam för det, säger han.

På polisens inrådan har Prideparaden som skulle hållits i Oslo på lördagen ställts in. Oslo Pride uppmanar alla som hade tänkt närvara på paraden att stanna hemma.

– Vi betraktar hatbrottsspåret som starkt, annars hade vi inte gjort en sådan rekommendation, säger polisinspektör Tore Soldal på en pressträff.