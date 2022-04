Mathiasson: Får man finansiera terrorism om man heter Wallenberg?

Wallenbergföretaget Ericsson finansierade Islamiska staten med 20 miljoner kronor, avslöjar Uppdrag granskning. Står familjen Wallenberg över lagen? frågar sig Robert Mathiasson i veckans krönika.

Finansiering av terrorism är ett allvarligt brott. Den som samlar in pengar eller annan egendom och tillhandahåller dessa för att finansiera terrorresor, terroristbrott eller vissa allvarliga brott med liknande konsekvenser kan dömas till upp till sex års fängelse. Det vill säga om du inte heter Wallenberg eller jobbar för ett företag som ägs av denna finansfamilj.

Härom veckan avslöjade Uppdrag granskning att det Wallenbergägda Ericsson gav 20 miljoner kronor till Islamiska staten 2014 för att kunna fortsätta sin affärsverksamhet i jihadisternas terroristiska statsbildning. 2014 var det knappast någon hemlighet att IS använde sina pengar till att finansiera halshuggningar, självmordsbombningar, etnisk rensning och annat smått och gott.

Att offentliga halshuggningar och medeltida sharialagar inte utgör något etiskt hinder för wallenbergarnas affärsverksamheter är Saudiarabien sedan länge ett bevis på.

I sju år har saudierna bedrivit ett blodigt krig i grannlandet Jemen. Kriget inleddes när en koalition under ledning av halshuggarstaten Saudiarabien 2015 trampade folkrätten under sina militärkängor och gick in i det södra grannlandet. Med i koalitionen fanns bland andra Qatar, Förenade Arabemiraten, Bahrain och Kuwait. Alltså samma länder som västvärldens ledare nu åker i skytteltrafik till för att säkra affärsuppgörelser om olja och gas för att kunna ekonomiskt straffa Ryssland för dess övergrepp mot folkrätten.

Kriget har förvandlat Jemen till den värsta humanitära situationen sedan andra världskriget, enligt FN. En miljon barn är undernärda. 22 miljoner lider brist på vatten och mat. Över tre miljoner människor befinner sig på flykt. Och det beräknas att över 60 000 människor har dött i bombattacker.

Dessa saudiskbackade bombattacker koordineras med hjälp av ett svenskt radarsystem från … ja just det … wallenbergarnas Saab och Ericsson.

Radarsystemet heter Erieye. Historien om denna affär går tillbaka till det tidiga 2000-talet när Ericsson och Saab höll på att sluta denna miljardaffär med Saudiarabien. Som motprestation krävde saudierna att Sverige skulle hjälpa till att bygga en vapenfabrik i kungadiktaturen. För att ro affären i hamn gällde att få audiens hos det saudiska kungahuset. Givetvis ställde svenska kungahuset upp och en delegation med kronprinsessan Viktoria i spetsen reste till Riyadh.

Att affären stred mot svensk lag var inga problem för varken Göran Perssons dåvarande S-regering eller wallenbergarna.

Efter regeringsskiftet 2006 fick den nya regeringen Reinfeldt kalla fötter. De ville förmodligen undvika att bära hundhuvudet för Göran Perssons skumraskaffärer. Då fattade självaste Marcus Wallenberg pennan och lät regeringen veta vad som gällde. Reinfeldtregeringen lyssnade fogligt och gav FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i uppgift att bilda ett bulvanföretag att sköta affärerna.

På så sätt kunde affärerna fortsätta utan inblandning från regering eller riksdag och bortom varje demokratisk insyn.

Efter regeringsskiftet 2014 blev det åter jobbigt för wallenbergarna. Liksom Reinfeldtregeringens tvekan att tvingas ta ansvar för Perssonregeringens uppenbara lagbrott, ville Löfvenregeringen inte ärva ansvaret för Reinfeldts och Bildts göranden. Opinionen mot saudiaffärerna växte. Då satte 31 näringslivsdirektörer ur den absoluta gräddan gemensamt ner foten på DN Debatt den 6 mars 2015.

Opinionen tystnade plötsligt och affärerna fortsatte som vanligt. När den saudiskledda koalitionen, bara några veckor efter att näringslivstopparna fått tyst på de kritiska rösterna, inledde kriget i Jemen hördes inga försvarstal för folkrätten från varken Wallenbergarna eller svenska politiska eliten. Och nu har kriget rullat på i sju år och i takt med detta har pengarna rullat in på Saabs och Ericssons vinstkonton.

Om det är någon som tror att den avslöjade mutan på 20 miljoner kronor till Islamiska staten kommer få större konsekvenser för Wallenbergkoncernen är det bara att tänka om. Bolagsstämman valde nämligen om den gamla styrelsen, trots att denna inte beviljades ansvarsfrihet. Nu ska alltså samma personer som är ansvariga för finansieringen av Islamiska staten utreda sig själva.

Lagen är nämligen sådan att det är fritt fram att både finansiera och beväpna islamistiska terrorister och skurkstater, så länge det görs av ekonomiska skäl och inte politiska.

