TYSKLAND Mindre än ett dygn efter CDU:s massiva förlustval meddelar Angela Merkel att hon avgår som partiets ordförande, skriver Expressen.

Merkel meddelade vid ett partistyrelsemöte på måndagen att hon inte kommer att ställa upp som kandidat i nästa partiordförandeval. Val av ny partiordförande planeras hållas under CDU:s partikongress den 8 december.

Anledningen till Merkels beslut ska vara CDU:s dåliga valresultat i Hessens regionalval där partiet tappade cirka tio procent av rösterna mot förra årets resultat.

Även om Merkel avgår som partiordförande kommer hon ändå att sitta kvar som förbundskansler den återstående mandatperioden.

Merkel blev Tysklands första kvinnliga förbundskansler och har haft posten under fyra mandatperioder sedan 2005. Hon har även utnämnts av Forbes som den fjärde mäktigaste personen i modern tid.

Nigel Farage förutspådde Angela Merkels förestående avgång i ett framträdande i Fox Business tidigare i år.

.@Nigel_Farage on German Chancellor Angela Merkel: "I can't tell you whether Mrs. Merkel will be gone in the next couple of weeks, but I can tell you Mrs. Merkel is history before too long." pic.twitter.com/g1SwepT7nK

— FOX Business (@FoxBusiness) July 3, 2018