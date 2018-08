Metoo-aktivist anklagas för att ha mörkat sexövergrepp – betalade 380 000 dollar

USA Enligt en artikel i The New York Times betalade metoo-aktivisten och skådespelerskan Asia Argento en yngre skådespelare 380 000 dollar för att hålla tyst om ett sexövergrepp Argento utsatte honom för när han var minderårig. Nu har Argento förnekat anklagelserna, och skriver att hennes avlidna pojkvän övertalade henne att betala.

Hösten 2017 var skådespelerskan Asia Argento en av dem som anklagade filmproducenten Harvey Weinstein för sexuella övergrepp, vilket inledde metoo-rörelsen. I en artikel i The New Yorker berättade Argento att Weinstein tvingat henne till oralsex, och berättade om hur rädd hon var för den mäktige producenten.

– Han har krossat folk förut, sade Argento. Det är därför den här historien, i mitt fall är den tjugo år gammal, andras är äldre, aldrig har kommit ut.

Bjöd på alkohol och hade sex

Men nu anklagas Asia själv för att ha förgripit sig på en yngre skådespelare. Det är hennes medskådespelare i filmen ”The heart is decietful above all things”, Jimmy Bennett, som anklagar henne för att ha våldfört sig på honom när han ännu var mindreårig.

Filmen de medverkade i tillsammans släpptes 2004, när Bennet bara var 8 år gammal, men han fortsatte umgås med den betydligt äldre skådespelerskan. Bennet hävdar att Argento förgrep sig på honom i maj 2013. Bennet var då 17 år gammal, och Argento ska ha bjudit honom på alkohol, utfört oralsex och genomfört ett fullbordat samlag.

Bennet kontaktade Argento hösten 2017, och i oktober betalade Argento 380 000 dollar till Jimmy Bennett, samtidigt som metoo-kampanjen pågick, enligt vad Bennett berättade för The New York Times.

Hävdar att avliden pojkvän fick henne att betala

Nu har Argento nekat till anklagelserna i ett uttalande, enligt Daily Mail. Argento skriver att det var hennes dåvarande pojkvän, den amerikanska stjärnkocken Anthony Bourdain, som övertalade henne att betala Jimmy Bennett.

Den numera avlidna Bourdain ska enligt Argentos skriftliga uttalande ha ”insisterat på att saken skulle hanteras privat, och det ville också Bennett. Anthony var rädd för den möjliga negativitet som en sån person, som han ansåg farlig, skulle kunna dra över oss”.

Argento har tidigare fått stöd på sociala medier av metoo-aktivisten Rosanna Arquette, som hävdade att Weinstein låg bakom alltihop. Även metoo-aktivisten Rose McGowan har skrivit till stöd för Argento.