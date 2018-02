Miljöpartiet med nytt förslag: Stoppa dyra saker som lätt går sönder

STOCKHOLM Man ska kunna panta elektronik, göra skatteavdrag för beganade köp och regeringen ska se till att stoppa produkter med sk planerat åldrande, åtminstone om Miljöpartiet får som de vill. Förslagen kostar pengar, men det har Sverige råd med enligt EU-minster Per Bolund (MP).

– Vi vet att Sveriges ekonomi är stark nu och att det finns utrymme för att göra reformer under nästa mandatperiod, säger Per Bolund.

Det ena av Sveriges två regeringspartier, Miljöpartiet, har kommit fram till nya förslag som de vill genomföra.

Bland annat vill Miljöpartiet få bukt på affärsmodellen ”planerat åldrande”, där företag medvetet gör så att produkterna måste bytas ut varmed konsumtionen ökar och företagen gör högre profit. Miljöpartiet vill således stoppa dyra saker som lätt går sönder, det uppger Aftonbladet. Per Bolund, miljöpartist och Sveriges EU-minister, förklarar varför.

– Det är en affärsmodell som tillhör forntiden. Jag tycker att det är lurendrejeri att bygga produkter för att de inte ska hålla. Här behöver vi mycket hårdare krav på EU-nivå och säga att det här är en marknadsmodell som helt enkelt är förbjuden i EU, säger Per Bolund till Aftonbladet.

Miljöpartiet vill också införa pant på elektronik, enligt förslaget ska elektronik kunna ge uppemot 100 kronor i pant. Man vill också subventionera köp av beganade produkter, i form av skatteavdrag. Bolund medger dock att förslaget kostar pengar, ganska mycket pengar, men det gör ingenting enligt Bolund för Sverige har massor med pengar, enligt honom.

