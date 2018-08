Moderaterna svarar inte på frågor om Kristerssons deltagande i kritiserad Pride-debatt

STOCKHOLM Flera partiledare har kritiserats för sitt agerande i en debatt anordnad av RFSL där SD framställdes som ett tydligt homofobiskt parti. En av dem som fått mest kritik är Ulf Kristersson som tidigare pratat om behovet av ”vuxna i rummet”. Men Moderaterna svarar inte på Nyheter Idags frågor.

Under fredagen den 3 augusti deltog alla riksdagspartier, utom SD, plus Feministiskt initiativ i en paneldebatt anordnad av RFSL. Under debatten fick partiledarna ta ställning till olika frågor, varav en fråga var ”SD är ett homofobiskt parti som vi vägrar att samarbeta med”. Alla partiledarna var snabba att ta ställning för påståendet, utom Jan Björklund, Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor som lite försiktigt håll med senare.

Sverigedemokraterna fick representeras av en uppblåsbar elefant och många har reagerat över att Sveriges tredje största parti inte representerades av sig själva. Många moderater upprördes även av Ulf Kristerssons beslut att spela med i debatten och dess premisser om att SD är tydligt ett homofobiskt parti.

Nyheter Idag har försökt nå Moderaternas pressjour sedan den 4 augusti men har inte fått svar. Följande frågor har Nyheter Idag försökt ställa till Moderaterna:

Vad har ni att säga till de moderater som är besvikna på att Ulf Kristersson inte reagerade på att SD representerades av en leksakselefant? (Exempel här nedanför)

Ulf Kristersson har pratat mycket om vikten av att ha fler vuxna i rummet. Var det ett vuxet beteende han visade upp på Prides debatt?

Tycker ni att alla riksdagspartier bör vara med när det är partiledardebatter?

Varför deltog ni i en partiledardebatt där det tredje största partiet inte bjöds in?

Ebba Busch Thor har svarat på kritiken som riktats mot de som deltog i debatten.

”Det var ett uttryck för att jag var besviken på RFSL:s inramning. Hade vi vetat i förväg att inramningen skulle vara på det sätt det blev på scen så hade vi tackat nej. Att inte bjuda in ett demokratiskt valt parti i Sveriges högst beslutande församlig och symboliserade det med en uppblåst plastelefant gynnar inte det seriösa, demokratiska samtalet”, skriver hon i ett sms till Expressen.