Mördade matbud över anksås – sköt sig själv innan rättegång

På fredagen väntade en rättegång för Glenn Hirsch, 51, som stod anklagad för att ha skjutit ihjäl matbudet och trebarnsfadern Zhiwen Yan i New York efter att ha upplevt att han fick för lite anksås i sin beställning. Men istället för att infinna sig i rättssalen begick ”anksåsmördaren” självmord.

Innan han sköt sig själv skrev han ett svamligt och till stor del osammanhängande självmordsbrev där han bedyrade sin oskuld till mordet, rapporterar New York Post.

Hirsch – som av media fått smeknamnet ”anksåsmördaren” – hade då släppts mot borgen och skulle ha infunnit sig i rättssalen för förhör på fredagsmorgonen.

Jennifer Wu, juridiskt ombud till den mördade Yans familj, säger att familjen är chockade över beskedet.

– Vi har just fått reda på att den tilltalade har mördat sig själv. Vi ber om att bli lämnade ifred och tackar NYPD (New York-polisen, reds. anm.) och åklagaren för deras ansträngningar i att söka rättvisa, säger Wu till New York Post.

Det var den 30 april som Zhiwen Yan sköts i bröstet i New York när han skulle leverera en beställning på moped. Motivet till mordet ska ha varit en längre konflikt mellan Hirsch och restaurangen Yan arbetade för, Great Wall på Queens Boulevard.

Konflikten ska ha börjat med att Hirsch var missnöjd med mängden anksås han fick till en beställning från restaurangen. Hirsch började därefter trakassera restaurangen och dess anställda genom telefonsamtal, falska larm och sabotage.

Vid ett tillfälle ska Hirsch ha brottats ned av restaurangens anställda, inklusive den mördade Zhiwen Yan.

Tidigare har en poliskälla berättat för New York Post att man vid en husrannsakan hos Hirsch funnit mängder med anksås i den utpekade anksåsmördarens kylskåp.

– Det var inte bara anksås. Det var smaktillsatser, anksås, ketchup… det var konstigt, sade poliskällan.

