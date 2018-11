Mordet på pizzerian – ett inträdesprov till en kriminell karriär

För några dagar sedan åtalades en 17-åring för mordet på en pizzeria i Rinkeby den 8 januari i år. Vi dyker djupare i vad som hände och i gängkulturen och -våldet som låg bakom. – Du tror vi är barn, du skrattar nu men vi ska få er att darra ni kommer att få se.

På natten till nyårsafton 2017 sköts en ung man till döds i ett garage i Rinkeby. Han hade kopplingar till det kriminella nätverk som i media kommit att kallas ”Dödspatrullen” och han var ytterligare ett offer i konflikten med det rivaliserande gänget ”Shottaz”, som redan skördat flera offer.

Polisen bestämde i det läget att öka närvaron i Rinkeby.

– Vi har beslutat om det som en trygghetsskapande åtgärd, sade Sven-Erik Olsson då till DN.

Det hjälpte inte.

Klockan halv sju på kvällen en dryg vecka senare, den 8 januari, kommer en ung man med jackhuvan dragen långt över ansiktet in på Rinkeby pizzeria vid Rinkebytorget och skjuter en person i huvudet och i halsen innan han springer iväg över Rinkebytorget och försvinner.

På pizzerian har övriga besökare kastat sig till golvet, och de flesta försvinner snabbt från platsen. På filmer från pizzerians övervakningskamera ser man dock hur ett av vittnena, själv dömd för mord 2009, tar något från den sårades byxlinning innan han försvinner därifrån. Polisen misstänker att det kan vara ett vapen, men det kan inte bevisas.

En kvinna som kom tillsammans med sin son till pizzerian kort innan mordet, beskriver i förhör att stämningen var spänd redan innan mordet inträffat.

– Det var en avvaktande stämning. Jag undrade först om jag hade gjort något fel när jag kom in där för det kändes inte tryggt. Stämningen var inte avslappnad. Det kändes inte som jag var välkommen dit som kvinna. Jag kände mig uttittad av både personal och gäster. Jag kollade runt om och såg om allt var ok och sen gick vi in och beställde. Jag tänkte att jag har rätt att gå in där.

Det 25-åriga offret hade kopplingar till Shottaz, men det är oklart hur involverad han var vid tidpunkten för sin död. Bara ett par veckor tidigare hade hans flickvän, som då fortfarande gick på gymnasiet, skrivit i ett sms till honom ”Vill va i shottaz snälla ta in mig”.

Mordet har antagits vara en hämnd för det tidigare mordet i garaget och en del av konflikten mellan de två kriminella grupperingarna Dödspatrullen och Shottaz. Vad som syns nu kan vara ett tecken på hur den yngre generationen kriminella försöker visa framfötterna.

– Du tror vi är barn, du skrattar nu men vi ska få er att darra ni kommer att få se, som en person som uppges tillhöra Dödspatrullen skall ha uttryckt saken enligt ett polisförhör i ett relaterat mål.

En blodig konflikt

De kriminella grupperingar som idag kallas Dödspatrullen och Shottaz var från början del av samma kriminella nätverk i Rinkebyområdet. Till stor del består bägge gäng av somalier, men även andra nationaliteter är representerade. Vid ett rån mot en guldsmed i Kista centrum den 24 maj 2015 deltog personer som senare skulle hamna på skilda sidor i konflikten. En av de inblandade var den person som sköts i garaget på nyårsafton.

