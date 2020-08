Mordvåg i upploppsdrabbade Portland

PORTLAND Samtidigt som vänsterdemonstranter kräver att polisen avskaffas drabbas Portland, Oregon av en mordvåg. Under juli månad utreds fler mord och dråp i staden än det gjort på tre årtionden. Flera andra amerikanska städer har drabbats av en kraftig ökning av antalet mord under första halvåret 20202.

Portland, Oregon, som drabbats hårt av demonstrationer mot polisen och våldsamma upplopp under sommaren, har haft en kraftig uppgång i antalet mord och dråp under juli månad, rapporterar The Oregonian.

Enligt tidningen är antalet misstänkta mord och dråp som utreds i staden under juli månad det högsta under en enda månad på tre årtionden.

Sammanlagt utreder polisen 15 misstänkta mord och dråp under juni månad. För hela år 2020 är antalet misstänkta mord och dråp sammanlagt 24.

Antalet skjutningar har också ökat markant, med hela 63 skjutningar rapporterade för juli, jämfört med 28 i juli 2019.

Hård kritik mot federala insatser i Portland

Portland är en av de amerikanska städer dit federala trupper skickats för att slå ned de våldsamma upploppen.

Den federala insatsen mot upploppen har fått hård kritik från demokratiskt håll i USA. Demokraternas tidigare talman Nancy Pelosi har kallat de federala trupperna i Portland för ”stormtrupper” som ”måste stoppas” i ett inlägg på Twitter.

Unidentified stormtroopers. Unmarked cars. Kidnapping protesters and causing severe injuries in response to graffiti.

These are not the actions of a democratic republic.@DHSgov’s actions in Portland undermine its mission.

Trump & his stormtroopers must be stopped.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 18, 2020