Morgan Johansson arg att Socialdemokraterna brunsmetas

”SD bedriver nu ren historieförfalskning i Goebbels anda” rasar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på Twitter. Detta efter en EU-valskampanj från Sverigedemokraterna som påminner allmänheten om Socialdemokraternas samarbete med Nazityskland under andra världskriget.

Att Sverige lett av Socialdemokraterna bistod nazisterna under andra världskriget är känt. Efter krigsförklaringarna 1939 var Sverige ensam större leverantör av järnmalm till den tyska krigsmaskinen. I Sverige fanns även tyskägda gruvor. Men att påminna om Sveriges historia under andra världskriget är känsligt och väcker snabbt starka reaktioner. Men det är just detta som Sverigedemokraterna vill påminna väljarna om inför EU-valet.

”Det är inte första gången som Sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa”, står det på affischerna.

Morgan Johansson rasar över att bli brunsmetad

Under tisdagen har kampanjen i tunnelbanan väckt starka reaktioner, både positiva och negativa. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) skräder inte orden när han kommenterar Sverigedemokraternas nya tilltag.

”SD bedriver nu ren historieförfalskning i Goebbels anda. När Hitler gjorde sig till diktator i Tyskland 1933 så var det ett parti som röstade emot: socialdemokraterna. Tusentals socialdemokrater och fackföreningsmän drevs i exil eller dödades i nazisternas koncentrationsläger”, skriver han på Twitter.

Det är inte första gången SD påminner om Socialdemokraternas historia. Tidigare har SD publicerat den egenproducerade dokumentären ”Ett folk, ett parti” där Socialdemokraternas kopplingar till Nazityskland nagelfars.

Socialdemokraterna är annars själva välkända för att använda anklagelser om nazism och högerextremism i sin politiska retorik. Senast på första maj använde statsminister Stefan Löfven en retorik om M och KD som mötte starka protester. Och Morgan Johansson har själv inte varit sen att anklaga andra för liknande saker.

När grannlandet Polen firade sin självständighetsdag kallade Johansson detta för en ”högerextrem demonstration” med ”starka nazistiska och antijudiska inslag”.