Mörkt läge för solpaneler på vägbanan

TEKNIK De senaste åren har flera företag försökt sälja idén att det går att bygga bilvägar av solpaneler, och i många fall har olika myndigheter strösslat pengar över projekten trots utbredd skepticism, inte minst bland ingenjörer. Och resultaten har varit därefter.

I februari 2016 uttryckte den dåvarande franska miljöministern Ségolène Royal att regeringen hade för avsikt att belägga 1000 kilometer av det franska vägnätet med solpaneler, och mot slutet av samma år invigdes en kilometerlång enfilig teststräcka i Tourouvre-au-Perche. Den byggdes av transportjätten Colas, till en kostnad av fem miljoner euro av franska skattepengar. För en månad sedan skrotades projektet.

Elproduktionen, som före bygget uppskattades bli 800 kilowattimmar (kWh) per dag, blev i själva verket närmare hälften, 409 kWh per dag. Den kommersiella solenergianläggningen Cestas i Bordeaux producerade samtidigt tre gånger så mycket energi per yta till en tiondel av priset. Dessutom sjönk effektiviteten med tiden, så de förväntade 634 MWh för perioden från invigningen i december 2016 till mars 2019 blev bara 229 MWh.

– Med tiden insåg vi att ekonomiskt och finansiellt, i fråga om att producera elektricitet, var det ett misslyckande, säger Alain Pellerey, en hög tjänsteman i regionen, enligt The Local.

Ett stort problem var att solpanelerna inte klarade av påfrestningarna från vare sig bilar eller naturen. När projektet avslutades i slutet av juli var ett flertal av solpanelerna skadade, och en hundrameterssträcka av vägen togs bort i maj 2018 eftersom panelerna var för trasiga för att kunna repareras.

Som lök på laxen blev bullernivån för hög för de boende i närheten, så hastigheten på solcellsvägen fick tidigt begränsas till 70 kilometer i timmen.

– Det är en absurditet att uppfinna nytt på bekostnad av lösningar som redan existerar och som är betydligt mer lönsamma, som solpaneler på tak, säger Marc Jedliczka, vice ordförande för CLER, ett nätverk för energiomställning, rapporterar Global Construction Review.

Många har försökt – få har lyckats

Trots de uppenbara problemen med att placera solpaneler platt på marken och låta bilar köra ovanpå dem har försök gjorts i flera länder. I Tyskland invigdes exempelvis i november 2018 en kort sträcka solpanelsklädd cykelbana som höll i fram till mars månad i år. Bilden som illustrerar artikeln visar hur vägen såg ut i början av augusti.

USA

Det amerikanska småföretaget Solar Roadways lyckades med hjälp av en mycket framgångsrik crowdfundingkampanj dra in 2,2 miljoner dollar, och har även mottagit 750 000 dollar i stöd av USA:s transportdepartement. En testinstallation i Sandpoint i Idaho, finansierad med skattepengar, blev emellertid ett fullständigt fiasko. I juni meddelades dock att en ny testinstallation skall anläggas i Baltimore.

Kina

Den 28 december 2017 öppnades i Jinan i Kina en kilometerlång vägsträcka täckt av solpaneler men efter bara fem dagar fick vägen stängas efter att man upptäckt att en av solpanelerna saknades. Den första förklaringen, som kablades ut internationellt, var att någon stulit panelen och det spekulerades om industrispionage. En polisutredning visade dock senare att panelen i själva verket krossats, sannolikt av något tungt föremål som fallit från en bil.

Kina är långt framme när det gäller solenergi, men vad gäller solpanelsvägen saknas säkra uppgifter om både kostnad och effektivitet. Ytterligare en teststräcka, dubbelt så lång som den tidigare, väntas dock snart tas i bruk.

Nederländerna

I Nederländerna anlades 2014 en 72 meter lång sträcka cykelväg täckt med solpaneler i Krommenie, och den framhålls ofta som ett föredöme. Mot slutet av 2015 rapporterades att cykelbanan genererat nästan 10 MWh det gångna året, men per kvadratmeter producerades dubbelt så mycket energi av solpaneler placerade på tak i närområdet.

I mars i år expanderade försöken, och solpaneler placerades på två teststräckor om 100 respektive 50 meter som skulle klara av tung trafik, men bägge fick stängas efter bara en vecka, och i juli meddelades att 100-meterssträckan inte gick att reparera, varför hela installationen får rivas upp.