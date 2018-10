MSB beställde rapport som uppmanar till ekonomiska sanktioner mot Nyheter Idag

Svenska medier ska arbeta mot annonsörer och mediebyråer för att stänga ner annonsering på sajter som sprider desinformation. Det är en av rekommendationerna i en rapport beställd av statliga MSB där Nyheter Idag pekas ut. – Innehållet blev inte det vi väntat oss, det tog en annan riktning, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för valet 2018, till Nyheter Idag.

I valrörelsen förklarade statsminister Stefan Löfven att falska nyheter kan ”skaka demokratin i grundvalarna” när han kommenterade en rapport som pekar ut Nyheter Idag som ”junk news”. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som leds av generaldirektör Dan Eliasson, beställt en rapport som uppmanar till ekonomiska sanktioner mot bland annat Nyheter Idag, den sajt du just nu läser.

Rapporten syftar till att undersöka eventuell utländsk valpåverkan i höstens valrörelse. I en en intervju med SVT Nyheter förklarar Peter Pomerantsev, en av rapportförfattarna, att den befarade utländska valpåverkan till stor del uteblev.

– Men något som överraskade oss var att vi inte såg någon större kampanj från den amerikanska ”alt right”-rörelsen. De pratade om det men genomförde ingen, och vi har inte heller sett någon större Kreml-aktivitet.

Pekar ut invandringskritisk rapportering som problematisk

Rapporten som MSB beställt pekar på välkända högerextrema konton i sociala medier, men även vanliga högersajter som Nyheter Idag och den polska tv-kanalen TV Republika. Det gemensamma, enligt rapporten, är att sajterna sprider påståenden om att Sverige har problem med integration och invandring.

Nyheter Idag omnämns på flera ställen i rapporten, som bland annat pekar på en intervju med den polska parlamentarikern Dominik Tarczyński. I intervjun varnar Tarczyński för att Sverige är på väg åt fel håll på grund av bland annat invandring, men han varnar även för vänsterpolitik i allmänhet.

Rapporten tar även upp andra exempel på ”desinformation”, som påståenden att bilbränder i Göteborg skulle vara anlagda av människor med utländsk bakgrund. Ett annat exempel är att sajten Breitbart använt begreppet ”no-go zones” om Sverige, vilket rapportförfattarna menar inte existerar.

Lösningen: Ekonomiska sanktioner mot bland annat Nyheter Idag

I rapporten föreslås flera olika metoder för att åtgärda problemet med sajter som Nyheter Idag. En av de åtgärderna är att förmå annonsörer att aktivt avstå från att annonsera på utpekade sajter och på så vis införa ekonomiska sanktioner.

”Media outlets in Sweden should work with advertising brands and advertising analytics companies to help to demonetise disinformation sites”, står att läsa på engelska i rapporten. På ett annat ställe föreslås att civilsamhället i samarbete med staten ska organiseras för att motverka sajter som sprider desinformation – där Nyheter Idag pekas ut i samma rapport.

– Vad de har kommit fram till får stå för dom, det lirar inte riktigt med vårt uppdrag, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för valet 2018, till Nyheter Idag.

Vidare presenteras fler förslag på åtgärder som att utbilda i källkritik på skolor men även att öka förståelsen för målgrupper som vänt sig bort från de mer etablerade medierna.

MSB: ”Vi kan inte svara för det, helt enkelt”

När Nyheter Idag talar med Mikael Tofvesson på MSB förklarar han att syftet med beställningen av rapporten var att primärt titta på Sverigebilden i andra länder. Exempelvis om nyhetshändelser i Sverige har använts som propaganda i utländska medier.

– Det vi tycker är intressant i rapporten är när andra organisationer börjar använda Sverige på ett sådant sätt att det kan få negativa konsekvenser. Det blev ett annat resultat än det vi väntat oss, de hittade det här istället.

Vidare menar Tofvesson att det inte är MSB som påstår att Nyheter Idag ägnar sig åt desinformation, utan det är rapportförfattarna. I rapporten redovisas inget konkret exempel på vad Nyheter Idag skulle publicerat som är problematiskt, ej heller kan Tofvesson ge svar på den frågan.

– Det får dom stå för. Vårt perspektiv är att alla som antingen individuellt, eller genom media, uttrycker sina åsikter – det är en del av demokratin. Vi skulle aldrig klassificera någon typ av svensk kanal på det sättet. Vi kan inte svara för det, helt enkelt.

I rapporten uppmanas det i praktiken till ekonomiska sanktioner mot Nyheter Idag?

– Ja, ja, men som du hörde, jag har redan svarat på hur vi ser på den frågan. Det här är deras rapport, det är vad de kom fram till.

Men ni publicerar den på MSB?

– Det har ju att göra med att när vi betalar för någonting blir det först och främst en allmän handling och då ska det göras tillgängligt.

I övrigt hänvisar Tofvesson frågor om rapporten till de som står bakom den. Det är fyra personer, Chloe Colliver, Peter Pomerantsev, Anne Applebaum och Jonathan Birdwell.

Nyheter Idag söker Peter Pomerantsev, som uttalat sig i SVT, för en kommentar.

Nedan kan du lyssna på en utdrag av samtalet med Mikael Tofvesson på MSB. Bli PLUS-medlem och lyssna på hela intervjun, drygt 20 minuter lång.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.