Muslimsk ledare anklagar Israel för moskémassaker

NYA ZEELAND Israels säkerhetstjänst ligger bakom terrorattacken i Christchurch, hävdar ordföranden för Nya Zeelands största moské. Uttalandet fördömdes av Israels ambassadör i landet, men moskéns ordförande håller fast vid sin teori.

Ordföranden för Nya Zeelands största moské anklagar den israeliska säkerhetstjänsten Mossad för att ligga bakom terrorattacken i Cristchurch då 50 muslimer sköts ihjäl av en ensam gärningsman, rapporterar Daily Mail.

Uttalandet kom under en demonstration organiserad av ”Love Aotearoa Hate Racism” på lördagen. ”Aotearoa” är det maoriska namnet på Nya Zeeland.

– Jag står här och jag säger att jag har en väldigt, väldigt stark misstanke att det är någon grupp bakom honom, och jag är inte rädd för att säga att jag känner att Mossad är bakom det här, sade Ahmed Bhamji, som leder Masjid E Umar-moskén i Auckland.

Bhamjis uttalande hörs tydligt på en film som lagts upp på Twitter.

– Det är sant! Israel ligger bakom, ropar en man i publiken.

New Zealand mosque chairman: “I am not afraid to say I feel Mossad is behind [the mass murder of Muslims in Christchurch]” pic.twitter.com/IZis0Tf4u7

— John-Paul Pagano (@johnpaulpagano) March 26, 2019