Myndigheter i samarbete med Ibn Rushd om mänskliga rättigheter

UPPSALA Flera myndigheter och lärosäten är med som arrangörer eller samarbetspartners för Mänskliga rättighetsdagarna tillsammans med islamistkopplade studieförbundet Ibn Rushd, något som Demokrativärnet var först att rapportera. ”Vi är medvetna om den kritik som lyfts av Folkbildningsrådet rapport från 2019 mot Ibn Rushds verksamhet. Men rapporten framhåller också studieförbundets viktiga roll och att statsbidragen inte använts felaktigt”, skriver Göteborgs Universitet, en av arrangörerna, i ett mejlsvar till Nyheter Idag.

Evenemanget Mänskliga rättighetsdagarna har arrangerats sedan år 2000 och arrangeras i år i Uppsala kongresshall den 19-21 april.

På sin hemsida beskriver man sig själva som ”Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.”

Syftet enligt arrangörerna är att ”öka kunskapen om mänskliga rättigheter” och rikta ökat fokus på frågan i den politiska dagordningen.

Bland arrangörerna och samarbetspartners finns myndigheter och lärosäten, bland annat Uppsala kommun, Myndigheten för trossamfund, Diskrimineringsombudsmannen, Göteborgs och Uppsala universitet. Samtliga Sveriges kommuner och regioner är representerade via sin samverkansorganisation SKR.

Sedan 2014 är skandalomsusade studieförbundet Ibn Rushd en av huvudarrangörerna. Man har i år flera punkter på programmet. Flera olika forskare pekar ut Ibn Rushd för kopplingar till Muslimska brödraskapet, bland annat via Islamiska förbundet i Sverige (Ifis), en av Ibn Rushds medlemsföreningar. Ifis är medlem i den europeiska paraplyorganisationen FIOE, som är den europeiska grenen/associationen till Muslimska Brödraskapet.

Ibn Rushd var också under flera år på 2010-talet med och arrangerade Muslimska familjedagarna där shariahyllande och jihadistförespråkande islamister bjöds in, något Ledarsidorna återkommande rapporterat om. Man bjöd in antisemiten Yvonne Ridley 2013, något Expo rapporterade om redan 2013.

Allt fler kommuner stoppar eller fryser också bidragen till Ibn Rushd efter uppgifter om tveksamma demokratiska principer i Ibn Rushds medlemsföreningar.

