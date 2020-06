Namninsamling kräver: ”Ta ner Carl Von Linnés staty i Sverige!”

Flera antirasistiska aktivister och debattörer har uppmanat till rivning av statyer av Carl von Linné. Nu kräver en namninsamling att man ska ”ta ner Carl von Linnés staty i Sverige”. Under Black Lives Matters-demonstrationer i USA och Europa har flera statyer vandaliserats med klotter, rivits och i vissa fall tagits bort av myndigheter efter attacker.

En namninsamling som kräver att en staty över Carl von Linné tas ned har fått över 1 500 namnunderskrifter.

Namninsamlingen ”kräver att statyn av Carl Von Linné tas ner då hans ’forskning’ bidragit till den rasism och det förtryck alla av ickesvenskt ursprung fått och får utstå i Sverige (samt resten av världen)”.

Det ställs också krav på att ”skolan berättar precis allt om rasbiologi när man nämner Carl Von Linné i våra läroböcker”.

Det är oklart vilken av Carl von Linné-statyerna i Sverige som namninsamlingen vill ska tas ned. Nyheter Idag söker Becks Malke som är initiativtagare till namninsamlingen för kommentarer.

Rappare: ”Skulle vara fint att se Carl Von Linné statyn välta”

Flera svenska vänsterprofiler har tidigare kritiserat statyer av Carl von Linné och uppmanat till attacker. Aktivisten Lovette Jallow, som fick pris av Raoul Wallenberg-stiftelsen 2019, har skrivit flera inlägg på Twitter om statyerna av Carl von Linné. Bland annat skriver Jallow att Linné är ”rasbiologins fader” och att statyerna av honom ”skakar just nu”.

Nabila Abdul Fattah, aktivist och tidigare krönikör på Metro och ETC, skriver i en serie inlägg på Twitter att Linné år 1758 började ”sätta namn och egenskaper på människor”, något Fattah kopplar till att Sverige år 1785 köpte kolonin St. Barthélemy från Frankrike.

”Vi har gott om rasism i det här landet att hantera. Vi har också gott om statyer. Som bara står där i vårt samhälle. Helt oskyddade” skriver Fattah, och tillägger i nästa inlägg att det är ”Synd om nåt skulle hända dom”.

Rapparen Mohamed Ryback, som är gift med Nabila Abdul Fattah, är mer rakt på sak och skriver i ett inlägg att det ”Skulle vara fint att se Carl Von Linné statyn välta”.

Statyer tas ned i USA och Europa

I samband med Black Lives Matter-demonstrationer i USA och Europa har flera statyer vandaliserats och i flera fall rivits ned eller tagits bort av myndigheter..

Bland annat har statyer av Belgiens tidigare kung Leopold II, som var kolonialherre över Kongo under ”gummiterrorn” när miljontals människor mördades och stympades, tagits bort efter att ha vandaliserats.

En staty över slavhandlaren Edward Colston har rivits av en folkmassa i Bristol och kastats i vattnet, och en staty av slavhandlaren Robert Milligan har tagits bort av styret i London.

”Det är en sorglig sanning att så mycket av vår rikedom kommer från slavhandel – men det måste inte hyllas på våra offentliga platser” skriver Londons borgmästare Sadiq Khan i en kommentar på Twitter.

UPDATE: The statue of slave trader Robert Milligan has now been removed from West India Quay.

It’s a sad truth that much of our wealth was derived from the slave trade – but this does not have to be celebrated in our public spaces. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/ca98capgnQ

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 9, 2020