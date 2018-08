När Mattsson dömdes för vapenbrott fick han stöd från Tidningsutgivarna

BLOGG ”Vi tar de här anspelningarna på största allvar”, säger Jeanette Gustavsdotter med anledning av en skämtbild där Hanif Bali, med vapen i hand, ”krigar” mot DN. Lika allvarligt var det inte när Expressens chefredaktör Thomas Mattsson till slut dömdes av Högsta domstolen för vapenbrott. Då hette det från Tidningsutgivarnas sida att det är en fråga om yttrandefrihet.

I mars 2015 dömdes Expressens chefredaktör Thomas Mattsson för vapenbrott i Högsta domstolen. Bakgrunden är att tidningen lät köpa in olagliga vapen på svarta marknaden för att göra ett reportage om hur enkelt det är att köpa vapen. Domstolen fann att tidningen gick över gränsen för vad som är tillåtet och därmed blev tidningens ansvarige utgivare kort och gott dömd.

Mot detta protesterade branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU. Och det kan man förstå, tidningar vill så klart har stor frihet i att samla in material för att granska samhället. Enligt TU handlade detta om en yttrandefrihetsfråga, något en jurist på TU kommenterade för Sveriges Radio.

Men det var då. Nu har den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali råkat dela en skämtbild tagen ur datorspelet ”Call of Duty” med texten ”Hanif & DN at war”. Likaledes har Hanif Bali postat en bild från en skjutbana, där han håller i ett gevär.

Ser att DN är upprörda över att Skyttedal poserar med vapen. Tänkte ge dem en hjärtinfarkt med att posera med en AR-15. Riktigt fin skyttebana hos Högsätra skola F-9. pic.twitter.com/6odQmIVsn4 — Hanif Bali (@hanifbali) August 17, 2018

Kommentaren gentemot DN får förstås med bakgrund av att den tidningen närmast gjort det till en nationalsport att få Hanif Bali avsatt. De har exempelvis tidigare ljugit ihop en historia om att Bali, genom mig, skulle vara en del av främmande makts signalspaning mot Utrikesdepartementet, en medveten lögn de aldrig följde upp efteråt. Till en början hakade andra medier på, men till slut blev anklagelsen för bisarr för att ta på allvar.

Poängen är att det finns få exempel som brädar DN i mobba ut en enskild människa så som de gör mot Hanif Bali.

Och som på kommando (från vem får ni själva gissa) meddelar plötsligt branschorganisationen Tidningsutgivarna att de vill träffa Hanif Balis partiledare Ulf Kristersson ”angående de anspelningar på krig och hot mot medier som partiets riksdagsledamot Hanif Bali uttryckt i sociala medier”.

– Vi tar de här anspelningarna på största allvar, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande varpå hon sedan kletar vapen-nazister över hela Hanif Bali.

Det är nästan så man kan tro att Dagens Nyheter själva skrivit det där pressmeddelandet. I vart fall är det inte en fråga om yttrandefrihet längre när det är en moderat som gör något betydligt mer oskyldigt än vad Expressen gjort.

Och ja, Expressen går såklart till attack mot Hanif Bali i en anonym ledare. Och nej, de nämner inte med ett enda ord att de själva dömts för vapenbrott när de alltså deltar i mobbingen.

Eller som Bali själv brukar summera hyckleriet: ”It is OK when we do it”.

Nyheter Idag har sökt TU:s VD Jeanette Gustafsdotter för en kommentar. Hon lovade över telefon att återkomma, men så har fortfarande inte skett vid 20-tiden på måndagskvällen. När Nyheter Idag åter försöker ringa Gustafsdotter är det inget svar.