Neeson ville slå ihjäl en svart man som hämnd för våldtäkt

USA I en intervju för tidningen Independent berättar skådespelaren Liam Neeson om sina planer på blodig hämnd sedan en närstående blivit våldtagen av en svart man. Neeson ångrar nu sitt beteende, men på sociala medier får skådespelaren hård kritik.

Intervjun skulle handla om actionstjärnan Liam Neesons senaste film, ”Cold Pursuit”, men tog en oväntad vändning. I filmen spelar Neeson en man som bestämmer sig för att hämnas på de gangstrar som dödat hans son. Under intervjun börjar den brittiske skådespelaren dock berätta en högst personlig historia om sin egen hämndlust.

Det var ett antal år sedan som Neeson fick höra av en närstående att hon blivit våldtagen. Han frågade om hon visste vem det var, och hon sade nej. Neeson frågade då vilken hudfärg personen hade, och kvinnan svarade att gärningsmannen var svart.

Den välkände skådespelaren började då vandra på gatorna beväpnad med en sorts batong. Hans förhoppning, som han nu säger att han skäms för, var att någon ”svart jävel” (”black bastard”, ett uttryck som han själv sätter inom citattecken) skulle börja bråka med honom så att han fick anledning att döda honom. Enligt Neeson pågick detta under en dryg vecka.

– Det var hemskt, hemskt när jag ser tillbaka på att jag gjorde det. Jag har aldrig erkänt det och nu berättar jag om det för en journalist. Gud förbjude, säger Neeson till Independent.

Skådespelaren menar att han lärde sig en läxa av det hela och nu förstår att hämnd bara leder till mer våld. Bekännelsen har dock väckt kritik på sociala medier och USA Today har samlat en rad inlägg av användare som har svårt att förlåta Neeson för hans agerande, som anses rasistiskt.

”Du frågade bara vilken hudfärg de hade? Jag bryr mig inte om hur ledsen du är, Liam Neeson, det där är vidrigt”, skriver exempelvis användaren @HannahAlOthma.

Men det finns också de som framför allt visar förståelse för skådespelaren. Exempelvis tycker den amerikanska, konservativa humorduon Hodge Twins att Neesons historia visar att han är mänsklig.

Our response to Liam Neeson says he wanted to kill a ‘black b*st*rd’ after his friend’s rape. ‘I’m ashamed to say … I went up and down areas with a cosh, hoping I’d be approached’ #ColdPursuit #LiamNeeson pic.twitter.com/QKefdvrqbf

— HodgeTwins (@hodgetwins) 5 februari 2019