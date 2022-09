Nobbas av kvinna – då går yxmannen bärsärk på McDonalds

Att få nobben när man försöker stöta på en kvinna gör många män besvikna. Den 31-årige Michael Palacios tog det till nästa nivå när han på lördagsmorgonen började svinga med en yxa på en McDonalds-restaurang i New York.

Matbudet Ruben G – som befann sig på restaurangen på Manhattan – berättar för New York Post att Palacios flippade ur efter att en ung kvinna nobbade hans raggningsförsök.

Enligt matbudet försökte den berusade yxmannen bland annat få hennes nummer och fråga var hon kom ifrån, men utan någon större framgång.

– Hon ville inte prata med honom. Han fortsatte stöta på henne, det var då killarna hon var med steg fram och de började bråka, säger vittnet till tidningen.

Efterföljande bråk fångades på film av andra restaurangbesökare, där ett gäng unga män motar en ensam Palacios som börjar använda nävarna. Bråket eskalerar sedan ytterligare när Palacios tar fram en yxa ur sin ryggsäck och går bärsärk i restaurangen.

@CrimeInNYC NYC always good for some chaotic mayhem. He didn’t hurt anybody, but could have been ugly ! pic.twitter.com/I6WvqROuGR

— Shakes Mcgoo (@McgooShakes) September 17, 2022