Nu kan König Jerlmyrs (M) satsning på tiggare i Stockholm fortsätta

STOCKHOLM Inför valet 2018 drev Stockholms finansborgarråd König Jerlmyr (M) frågan om tiggeriförbud. Nu är det snart dags för förlängning av den årliga 22-miljonerssatsningen på tiggeriet. Förra året erbjöds tiggarna bland annat massage och kurser i ”Street business”.

Stödet för tiggeriet beskrivs i överenskommelsen mellan de fem styrande partierna i Stockholm från den 24 oktober 2018 med finansborgarrådet (M) Anna König Jerlmyr som författare för Moderaternas räkning.

”Vi vill också aktivt förbättra livssituationen för utsatta EU-medborgare…”, skriver man.

När en avhysning från en olaglig boendeplats sker lovar König Jerlmyr och övriga undertecknarna att man ska ”erbjuda lagliga alternativ”.

Stockholms stad – styrt av M ihop med C, KD, L och MP – ingick förra året ett avtal värt drygt 22 miljoner kronor om att stötta utländska tiggar via fyra organisationer – Convictus, Frälsningsarmén, Ny Gemenskap och Stockholms stadsmission. Satsningen var en förlängning som inleddes under det tidigare rödgrönrosa styret 2017.

Avtalet var ettårigt men istället för att politikerna skulle besluta om förlängning har man delegerat beslutet till tjänstemannanivå och kan förlängas ett år i taget till 2022.

Av de dryga 22 miljonerna gick cirka fem miljoner kronor till hyror för 115 sovplatser. Dessutom satsades på olika former av dagverksamheter. Bland de olika aktiviteter och stöd som tiggarna har erbjudits finns:

• Juridiskt stöd

• ”Samhällsinformation”

• Undervisning av lättare svenska och ”alfabetisering”

• Hjälp med ”Arbetsrelaterade frågor”

• Massage

• ”Street business” – gatans entreprenörer

Inför valet 2018 skrev König Jerlmyr tillsammans med EU-parlamentarikern Tomas Tobé en debattartikel i Svenska Dagbladet om att införa tiggeriförbud.

”En majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri. Vi moderater håller med dem och tycker att väljarna har rätt att förvänta sig att politiken agerar. Men hittills har Socialdemokraterna i Stockholms stadshus och i regeringen vägrat att agera”, skrev König Jerlmyr och Tobé.

König Jerlmyr har tidigare lagt en motion till Stockholms stad om att uppvakta regeringen om lokalt tiggeriförbud:

”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hemställa hos regeringen om att se över regelverket och tillåta kommuner att införa lokala tiggeriförbud.”

I en rapport över fjolårets verksamhet framkommer att en majoritet av de utlänningar som uppsöker verksamheterna för tiggare i Stockholm är rumäner. Även om satsningen formellt är riktad mot ”EU-medborgare” är flera av besökarna från icke EU-länder.