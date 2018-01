Nu straffar Bryssel kvarvarande EU-medlemmar efter Brexit: Höjer avgiften med 130 miljarder kronor

BRYSSEL EU-avgiften kommer höjas med 130 miljarder kronor för att fylla det tomrum i budgeten som Brexit skapat. Det är kvarvarande medlemsländer som ska täcka upp för bortfallet.

– Det kostar de europeiska skattebetalarna en kopp kaffe om dagen, säger EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker.



Eftersom Storbritannien genomgår EU-utträdesprocessen måste den uteblivna medlemsavgiften täckas upp på annat sätt. Därför kommer EU nu att höja medlemsavgiften för de länder vars folk inte getts möjligheten att rösta för utträde. Det rapporterar Ritzau via danska ”Börsen”.

Avgiften efter Brexit kommer att höja med cirka 12-13 miljarder euro, motsvarande 120-130 miljarder kronor.

Enligt EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker är avgiften billig. Något han hävdade på en presskonferens under måndagen.

– Den kostar de europeiska skattebetalarna en kopp kaffe om dagen, säger han, enligt Ritzau, och fortsätter:

– Jag anser att Europa är mer värt än en kopp kaffe om dagen.

Under måndagskvällen har Juncker twittrat att han är emot åsikten att det finns vinnare och förlorare på EU-budgeten, enligt Juncker är det fel, han menar istället att alla inblandade är vinnare.

