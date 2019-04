Nu uppmanar Lööf till kamp mot terrorism – ifrågasatte tidigare polisens utlänningskontroller

View this post on Instagram

Idag har det gått två år sedan det avskyvärda terrorattentatet på Drottninggatan. Inga ord eller minnesstunder kan någonsin få tillbaka de som togs ifrån oss. Det sår som attacken rev upp i vårt samhälle kommer aldrig helt att läka. Människorna som vi förlorade kommer inte tillbaka. Ebba Åkerlund Lena Wahlberg Maïlys Dereymaeker Chris Bevington Marie Kide Vi ska aldrig glömma er. Vårt samhälle går fortsatt med rak rygg, men med djup sorg i hjärtat. Jag sänder mina tankar till offren och deras anhöriga. Kampen mot terrorismen får aldrig sluta. ❤️