Ny studie visar: Asylsökande har mördat eller skadat över 1000 personer i Europa sen 2014

EUROPA Sen 2014 har asylsökande varit involverade i 32 islamistiska terrorattentat i Europa. 44 asylsökande har genom sina attentat skadat 814 personer och mördat 182.

En ny studie visar att sen 2014 har radikaliserade asylsökande i Europa skadat eller mördat över 1000 personer, det uppger Daily Mail.

De senaste fyra åren har 32 islamistiska terrorplaner involverat personer som sökt asyl i något Europeiskt land. Analysen visar att 44 asylsökande har antigen utfört terrordåd eller blivit stoppade innan de har kunnat genomföra sina planer.

Studien påpekar att det finns en problemtik kring IS-sympatisörer som låtsas vara flyktingar för att kunna ta sig in i Europa och orsaka förödelse. Terrorexperten Robin Simcox på tankesmedjan Heritage Foundation, menar att det är oroväckande lätt för jihadister att smyga in sig bland riktiga flyktingar och ta sig in i Europa.

Simcox visar att över 11 framgångsrika attentat involverade asylsökande. Dessa attentat har sammanlagt skadat 814 personer och dödat 182.

”Dåligt uttänkt invandringspolitik har gjort det lättare för dem att slå till. Europas ledare var antingen naiva om riskerna eller misslyckades med att kommunicera ärligt med allmänheten vilka konsekvenser man accepterar när sådana stora mängder människor kommer in,” står det i rapporten.

Rapporten slog fast att sen 2014 har det skett 194 islamistiska attentat i Europa som resulterat i 357 dödsfall och 1678 skador.