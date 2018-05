Nya flyktingvågor på väg mot Grekland – Tusentals strömmar in från Turkiet

GREKLAND Nya flyktingströmmar närmar sig Grekland. Bara under april månad kom det lika många migranter som hälften av alla som kom under 2017. De nya strömmarna tros vara en konsekvens av Turkiets militära angrepp i norra Syrien.

Under april månad kom ungefär 2900 flyktingar till Grekland via bland annat Turkiet. Den grekiska regeringen uttrycker stor oro för att detta kan endast vara början på nya stora flyktingströmmar. Bara under april kom det lika många flyktingar som hälften av alla de som kom till Grekland under 2017, rapporterar brittiska The Guardian.

Trots den stora ökningen av migranter har inte den grekiska regeringen satt in tillräckligt med resurser för att hantera situationen. Regeringen ska endast ha skickat 120 poliser till gränsen under en temporär tid.

– Vår mottagningsförmåga är överväldigad och situationen är på gränsen till att spinna utom kontroll, berättar Dimitris Mavrides, borgmästare i gränsstaden Orestiada till The Guardian.

På grund av att det inte finns tillräckligt många anläggningar för att ta emot migranter förvaras många av dem i polisstationer vid gränsen. På grund av bristande kontroll och resurser har några migranter stannat på polisstationerna i flera månader, något som bidrar till att inga lediga lokaler finns att hitta.

De nya strömmarna tros vara orsakade av Turkiets nya offensiv i Afrin i norra Syrien. I Grekland går misstankar om att den turkiska regeringen skyndar på flyktingströmmarna mot Europa som ett förhandlingsverktyg, något som den turkiska regeringen tidigare hotat om, berättar Daily News.

