Nya protester i Iran: Kvinnor vill inte tvingas bära slöja

IRAN Under de senaste dagarna har flera kvinnor i Iran protesterat mot lagen om att de tvingas bära slöja. Myndigheterna har nyligen lovat att sluta arrestera kvinnor som bär slöja men så sent som under måndagen frihetsberövades en kvinna för att ha protesterat barhuvad.

Under de senaste dagarna har flera kvinnor i Iran protesterat mot lagen om att tvingas bära slöja. Myndigheterna i Iran har nyligen meddelat att de ska sluta gripa kvinnor som inte bär slöja men trots detta har en kvinna frihetsberövats så sent som under måndagen den 29 januari för att inte burit slöja, uppger Svenska Dagbladet.

Sen december 2017 har det spridits bilder i sociala medier över en ung kvinna i Teheran som hänger sin slöja från en pinne. Bredvid henne står det en annan kvinna som protesterar mot slöjan genom att ställa sig på en betongpelare med sitt synbart barhuvade huvud.

Flera kvinnor runtom i Iran har inspirerats av protesterna och anslutit sig till att ta av sig slöjan för att visa att de bestämmer över sina egna kroppar.

Kvinnor har tvingats av sedlighetspoliser och myndigheter att bära slöja i Iran ända sedan revolutionen 1979.

Den kvinna som frihetsberövades under måndagen ska ha skickats till Gharchak-fängelset och borgensumman ska ha satts till 865 000 kronor. Kvinnan frihetsberövades efter att ha genomfört en barhuvad protest i centrala Teheran.

Kvinnans advokat uppger att borgensumman är satt så högt för att myndigheterna känner till familjens svåra ekonomiska situation och vill garantera att kvinnan stannar i fängelset.