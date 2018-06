Nytt EU-lagförslag hotar censurera internet: ”Kommer att skapa en Robocop-regim”

STOCKHOLM Memes och satirteckningar kan snart vara ett minne blott. Ett nytt EU-lagförslag hotar förändra internet i grunden. ”Vi behöver mindre copyright-lagar, inte mer. Vardagliga internet-vanor ska inte betraktas som brott och det finns inget som helst behov av den här lagändringen. Vems liv har blivit sämre för att någon delar en rolig bild?” säger den svenska youtubern och samhällsdebattören Angry Foreigner till Nyheter Idag.

Om mindre än två veckor, den 20 juni, kommer EU-parlamentet att rösta om en ny upphovsrättslagstiftning för internet. Går lagförslaget igenom blir det ett hårt slag mot yttrandefriheten på internet enligt flera kritiska röster, skriver brittiska kanalen BBC.

Enligt kampanjen #SaveYourInternet är det inte bara memes och satirteckningar som hotas, utan även livestreaming av tv-spel, blogg- och diskussionsplattformar, samt plattformar för kod-delning. Det kan även bli betydligt svårare, rent publicistiskt, att länka till saker, vilket mediaprofilen Emanuel Karlsten tar upp i en krönika på GP.

Nu kräver intressegruppen Copyright for Creativity, som står bakom kampanjen, att lagförslaget stoppas eller modifieras. Och de varnar särskilt för artikel 13.

”EU-kommissionen och EU-rådet vill förstöra internet och tillåta stora företag att ta kontrollen över vad vi ser och gör online. Kommer artikel 13 i det här direktivet att antas, kommer man att införa en omfattande censur av allt du delar online.”

”Botar kommer att slå ner på allt”

Jim Killock, vd för UK:s Open Rights Group, säger till BBC:

– Artikel 13 kommer att skapa en Robocop-regim, där botar kommer att slå ner på allt som de uppfattar som brott mot upphovsrätten, trots att det finns förbud mot lagar som kräver allmän övervakning av användare i syfte att skydda deras integritet.

– Medan de här botarna kan identifiera duplicerade uppladdningar på Beyonces sånger, kan de dessvärre inte urskilja parodier, underförstått memes som använder sig av copyright-bilder, eller göra någon form av skillnad på kulturella bedömningar om vad kreativa människor gör. Vi ser redan detta alltför ofta på YouTube.

Han fortsätter:

– EU vill dessutom tillämpa den här Robocop-approachen mot extremism, hattal och allting annat som de tror att de kan komma undan med när de väl har kategoriserat det som upphovsrätt. Detta kan få katastrofala följder.

Även svenska youtubern Angry Foreigner (bilden) reagerar mot det nya lagförslaget.

”Memes kommer att bli olagliga – om vi inte tar aktion nu. Jag kan inte fatta hur underrapporterad den här storyn är, framför allt bland youtubers. Livestreaming av tv-spel kan i grund och botten bli illegal under det här direktivet”, skriver han på Twitter.

Memes will become illegal.

Unless we take action now: https://t.co/ftbDO03zBD (We have 12 days)

I can’t believe how underreported this story is, especially amongst youtubers. Livestreaming games could essentially become illegal under this directive. pic.twitter.com/RBduMFN9dk

— Angry Foreigner (@ArgBlatteTalar) 8 juni 2018