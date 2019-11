Obama sågar vänsterns metoder: ”Det är inte aktivism”

Den amerikanska vänster som anklagar andra för att säga och göra fel får hård kritik av USA:s tidigare president Barack Obama. Obama säger bland annat att man inte åstadkommer förändring genom att vara dömande mot andra människor.

Under Obama Foundations möte i Chicago på torsdagen gick USA:s tidigare president Barack Obama till attack mot den så kallade woke-kulturen inom den amerikanska vänstern. Ett filmklipp av Obamas uttalande har blivit viralt på sociala medier.

– Den här idén om renhet, att du aldrig kompromissar, du är alltid politiskt ”woke” och allt det där… du borde komma över det snabbt. Världen är rörig, det finns tvetydigheter. Folk som gör riktigt bra saker har skavanker, folk du slåss emot kanske älskar sina barn och delar saker med dig, säger Barack Obama och fortsätter:

– En fara jag ser bland unga människor, särskilt på college – Malia och jag talar om det här, hon går där, min dotter – men jag får en känsla ibland nu, bland vissa unga människor och det är förstärks av sociala media, det finns en känsla ibland av att sättet för mig att förändra saker är att vara så dömande som möjligt mot andra människor… och det räcker.

– Om jag tweetar eller hashtaggar om hur du inte gjorde något rätt eller använde fel ord, så kan jag luta mig tillbaka och känna mig nöjd för du såg ju hur ”woke” jag var, jag pekade ut dig.

– Det är inte aktivism, det är inte att skapa förändring. Om allt du gör är att kasta stenar… då kommer du inte komma så långt. Det är lätt att göra, avslutar Obama.

Obamas utspel har kommenterats av satirkontot Titania McGrath, som driver med vänsterradikala aktivister.

