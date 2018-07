Obama tappade två miljoner följare i Twitter-utrensning

NEW YORK USA:s förre president Barack Obama blev med all hast lite mindre populär. Efter en Twitter-utrensning tappade han över två miljoner följare.

Den sociala nätverksjätten Twitter har rensat sin plattform på falska konton. Variety skriver att Barack Obama förlorade 2,36 miljoner följare, vilket motsvarar 2,3 procent av hans totala antal följare. Donald Trump tappade i samma veva 300 000 följare.

Flera kändisar drabbades av utrensningen. Sångerskan Kate Perry, som har det mest populära Twitterkontot, blev av med 2,8 miljoner följare. Artisterna Justin Bieber och Rihanna tappade 2,69 respektive 2,24 miljoner följare. Ronaldo, som nyligen blev klar för Serie A-klubben Juventus, gick miste om 1,21 miljoner följare.

Twitter säger i ett uttalande att de genom utrensningen vill öka sin trovärdighet.

– Den här specifika uppdateringen fokuserar på följare, eftersom det är ett av de mest synliga och karakteristiska kännetecken på vår tjänst och associeras ofta med kontots trovärdighet, säger Twitters policychef Vijaya Gadde enligt Variety.

Breitbart rapporterar att flera profiler klagade på den plötsliga följarflykten.

30k of my followers have been knocked out by @Twitter. What’s going on? I think some Democrats working for twitter are purging accounts. I’m running against Maxine Waters. I need you to donate to fire back. Chip in $5 $10 $25 $50 https://t.co/3DpgAzzfio. Other states can donate.

— Omar Navarro (@RealOmarNavarro) 13 juli 2018