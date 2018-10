Ocensurerad Twitterkonkurrent hotas av nedstängning

USA Gab vill bli ett ocensurerat alternativ till Facebook och Twitter. Men efter att Pittsburgh-terroristen Robert Bowers postade ett antisemitiskt inlägg om sina avsikter på plattformen strax innan han mördade elva människor i en synagoga så har Gab fått sina servrar och betallösningar uppsagda.

Den alternativa sociala medieplattformen Gab hotas av nedsläckning efter synagoga-attacken i Pittsburgh. Den misstänkta gärningsmannen Robert Bowers hade ett konto på Gab, och publicerade ett inlägg före dådet där han anklagade den judiska organisationen Hebrew Immigrant Aid Society för att ”ta in inkräktare” som ”dödar vårt folk”.

Nu har Gab stängts av från sin webhost Joyent och betalplattformarna Paypal och Stripe. Enligt Gab själva samarbetar företaget med rättsväsendet i utredningen av terrorattacken. Gab gick ut med ett pressmeddelande på sajten Medium som fördömde dådet enligt SVT, men den angivna länken i SVT:s artikel går till en tom sida som i adressraden anges ”suspended”.

I skrivande stund har Gab.com kvar sitt twitterkonto, där de informerar sina följare om utvecklingen.

Today https://t.co/J3Rfto6fi3 spent all day working with law enforcement to ensure that justice is served.

For this, we have been no-platformed from:@stripe@paypal@joyent

In a matter of hours. This is direct collusion between big tech giants. @realDonaldTrump ACT!

— Gab.com🍂 (@getongab) 28 oktober 2018