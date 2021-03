Om Annie Lööf och Gud

Annie Lööfs beteende just nu har jämförts med en kejsarinnas. Hon meddelar att hon kan tänka sig att ingå i en borgerlig regering om SD utesluts, eller också i en socialdemokratisk regering om V utesluts. Att man på båda sidor gärna tar emot hennes nåd verkar hon utgå från, skriver Dan Korn.

Kejsarinna? Pyttsan! Man kan faktiskt jämföra henne med Gud själv. Jag höll på att skriva Gud Fader, men i feminismens namn kan vi ju lika gärna skriva Gud Moder. Moses tilltalar faktiskt Gud med kvinnligt pronomen på ett ställe i Moseböckerna och självfallet handlar det här om föreställningar vi människor har och inte om några fakta, vilket jag är övertygad om att både troende och icke troende kan hålla med om.

Men bara därför att det handlar om föreställningar innebär inte det att de skulle vara ointressanta. En sådan föreställning passar nämligen bra in på Annie Lööf.

Kotzk

I Polen, fem mil norr om Lublin, finns ett litet samhälle med några tusen invånare, med namnet Kock. Det uttalas Kotsk och ortens namn har därför ofta stavats Kotzk. I början av 1800-talet bodde där en mycket skarptungad rabbin med namnet Menachem Mendel Morgenstern (1787-1859), som oftast kallades Kotzker rebbe. Han fick en gång frågan ”Var finns Gud?”. Och vass som han var svarade han: ”Gud finns överallt, där han blir insläppt”.

Givetvis menade Kotzker rebben att det handlar om att öppna sitt hjärta så att Gud kan slinka in. Och givetvis är detta en bild eller en föreställning om Gud och inget mer. Och just därför passar liknelsen också in på Annie Lööf, även om vi då talar svenska regeringar och inte våra hjärtan. Var finns Annie Lööf? Överallt där hon blir insläppt.

Men då finns det anledning att påminna sig om några andra kloka ord som Kotzker rebben sade. Och då är dessutom källäget bättre. Det finns många visa ord som tillskrivits Kotzker rebben, men så fungerar legender, att vissa människor gärna får berättelser om sig som inte alltid är sanna. Om Kotzker rebben verkligen sade detta om Gud är jag inte säker på, för jag har inte hittat orden i hans egna skrifter, utan bara i sådana som andra skrivit om honom mycket senare, men dessa ord, som jag här återger lite utbroderade så att de lättare skall förstås, står faktiskt i hans egna skrifter:

Om jag är jag därför att jag är jag och du är du därför att du är du, då är jag jag och du är du. Men om jag är jag därför att du är du och du är du därför att jag är jag, då är inte jag jag och du är inte du.

Med andra ord så måste vi vara oss själva. Om mina handlingar hela tiden handlar om dina handlingar och dina handlingar hela tiden handlar om mina, så går det inte bra för vare sig dig eller mig. Eller tydligare utsagt i Annie Lööfs fall: Om du bedriver din politik enbart med tanke på att SD inte skall få makt, eller också med en möjlig utgång för osäkerhet, för att V inte skall få makt, så bedriver du ingen politik alls. Du blir en nickedocka, som handlar irrationellt. Hade SD påstått att jorden är rund, hade du varit tvungen att hävda att den är platt.