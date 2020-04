STORBRITANNIEN Den brittiske premiärministern Boris Johnson åkte in till sjukhus för att kontrollera sina coronasymtom under söndagen. Nu har Johnson flyttats till intensivvårdsavdelningen efter att hans tillstånd försämrats meddelar brittiska regeringen under måndagskvällen, enligt Daily Mail. –Ingen patient flyttas till intensivvårdsavdelningen om inte läkare är mycket bekymrade för patientens hälsa, säger läkaren Carol Cooper till The Sun.

Premiärministern lades på söndagskvällen in på St Thomas sjukhus i London efter att ha haft efterhängsna symtom av coronaviruset i någon vecka.

Under måndagen försämrades 55-årige Johnsons tillstånd. Han fick problem med andningen och flyttades över till intensivvårdsavdelningen på samma sjukhus. Enligt Daily Mail är han vid medvetande och har bett utrikesminister Dominic Raab att vikariera för honom.

En regeringskälla uppger till Daily Mail att flytten till intensivvårdsavdelningen gjordes i preventivt syfte, om Boris Johnson skulle komma att behöva respirator.

Enligt Daily Mail verkar den medicinska expertisen enig om att Boris Johnson är ”extremt sjuk”.

Brittiska The Suns läkare Carol Cooper kommenterade under kvällen.

– Covid-19 är en ny infektion och vi vet inte allt om den. Men erfarenheten hittills visar att komplikationer utvecklar sig från den andra veckan och framåt. De är potentiellt mycket allvarliga.

– Ingen patient flyttas till intensivvårdsavdelningen om inte läkare är mycket bekymrade för patientens hälsa.

– Om Boris är flyttad till intensivvård, så kämpar han för sitt liv just nu.

Boris Johnson ska snart bli far. Hans gravida sambo Carrie Symonds har också uppvisat symtom och har isolerats.

Lyckönskningarna och bönerna för Boris Johnsons tillfrisknande strömmar in från över hela världen.

Donald Trump inledde sin dagliga pressträff med att önska ett tillfrisknande för Boris Johnson. Men han har också sett till att USA ska erbjuda sin främsta medicinska expertis för att hjälpa den brittiske premiärministern.

– (De amerikanska experterna) har redan landat. (…) Vi får se om vi kan hjälpa till, sade Trump.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and the People of Israel pray for the speedy and full recovery of our friend British Prime Minister @BorisJohnson. 🇮🇱🇬🇧 pic.twitter.com/gNoPE4ulr1 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 6, 2020

My thoughts are with PM @BorisJohnson and his family. I wish him a swift recovery. — SwedishPM (@SwedishPM) April 6, 2020

My thoughts are with my friend UK PM @BorisJohnson. Lots of strength, Boris, and get well soon. pic.twitter.com/qJMp4luUPa — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2020