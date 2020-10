Österrike: 50 turkar stormade in i kyrka – vrålade ”Allahu akbar”

ÖSTERRIKE Närmare 50 unga turkar stormade på torsdagskvällen in i Antonskyrkan i Wien. De sparkade biktstolen och skrek ”Allahu akbar”. Turkarna hade ”sydländskt utseende”, rapporterar österrikiska Kurier.

Hela förloppet fångades enligt Kurier på film. Turkarna sprang in och sparkade på bänkar och på biktstolen medan man skrek ”Allahu akbar”.

Antonskyrkan ligger i det segregerade området Favoriten, som pekats ut som bas för turknationalism/islamism.

När prästen ringde på polis försvann gruppen från kyrkan.

Enligt Wien 24 är polisens officiella förklaring att det hela handlar om ett ”ungdomsbus”.

Men Kurier uppger att statliga myndigheter tog över utredningen och att man kopplat turkarna till upplopp några timmar tidigare på en annan plats i Favoriten.

Tio personer, alla tonåringar, sägs ha blivit identifierade. De tros tillhöra en grupp med turkar som har orsakat oroligheter i Favoriten under flera månader.

Under sommaren attackerades exempelvis en kurdisk demonstration av Erdogantrogna turkar.

Den österrikiska regeringen har kommenterat det inträffade.

”Alla kristna måste kunna utöva sin tro fritt och säkert i Österrike! Vi kommer resolut att fortsätta kampen mot politisk islam och kommer inte visa någon falsk tolerans i det. Tack till alla poliser för deras insatser!”, skriver Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz på Twitter.

Alle Christen müssen in #Österreich frei und in Sicherheit ihren Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden weiterführen und hier keine falsche Toleranz zeigen.

Danke an alle Polizisten für ihren Einsatz! https://t.co/1Psz3C82vn

