Özz Nûjens sköna deal i Emmaboda – 45 000 kronor för en entimmesföreläsning

EMMABODA Opinionsbildaren och ETC-medarbetaren Özz Nûjen får 35 000 kronor för att föreläsa i en timme på Sundsvalls kommuns Mångfaldsdag. Med Emmaboda kommun har Nûjen lyckats ännu bättre med förhandlingen – där får han 45 000 kronor för att – enligt Emmaboda kommuns hemsida ”med humorns hjälp till att inspirera, tänka om och tänka till.”

På tisdagen avslöjade Nyheter Idag att medieprofilen Özz Nûjen får 35 000 kronor för att medverka på Sundsvalls kommuns Mångfaldsdag.

Sundsvalls kommun gick med över hundra miljoner i underskott förra året och i år har förvaltningarna inom kommunen fått beskedet att inga onödiga inköp ska göras.

Sundsvall styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Även Emmaboda kommun har det tufft ekonomiskt. Prognosen innan sommaren var att man gick mot ett underskott på minus 20 miljoner kronor, enligt Östra Småland.

Det har inte stoppat Emmaboda kommun från att bjuda in Özz Nûjen. 45 000 kronor plus moms betalar det kommunala bolaget Möjligheternas hus till Nûjen. Föreläsningen hålls under kontorstid, mellan 15 och 16 den 4 september i Emmaboda Folkets hus.

Men enligt Möjligheternas hus vd Fatima Sigurd finansieras inte Nûjens föreläsning med kommunala skattepengar. Betalningen till Nûjen kommer i stället från projektpengar från Tillväxtverket. Vilket innebär att det inte bara är Emmaboda utan hela Sverige som är med och betalar för Özz Nûjens föreläsning.

Är man intresserad av att ta del av föreläsningen ska man anmäla sig senast den 28 augusti.

Emmaboda styrs av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och lokala partiet Bästa alternativet.