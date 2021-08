Påhittade forskare och statliga rapplåtar – så sprids kinesisk konspirationsteori om coronas ursprung

Inom kort kommer amerikanska forskare publicera en utredning om coronavirusets ursprung. Samtidigt sprids en konspirationsteori genom kinesiska statliga medier att virusets har sitt ursprung på ett laboratorium i USA.

WHO presenterade i mars 2021 en rapport som höll det för osannolikt att covid-19-viruset ska ha kommit från ett laboratorium i staden Wuhan, Kina där viruset började spridas i slutet av 2019.

I maj beordrade USA:s president Joe Biden en utredning av viruset ursprung. Bland annat undersöks möjligheten att viruset spreds till följd av en olycka vid ett laboratorium i Wuhan där man arbetar med coronavirus.

Under tisdagen den 24 augusti förväntas en amerikansk utredning vara färdigställd. Om några dagar kommer även en icke-hemligstämplade version till för allmänheten publiceras.

I Kina sprids samtidigt en konspirationsteori om att viruset egentligen kommer från ett laboratorium i Fort Detrick i USA, rapporterar Dagens Nyheter.

Militärbasen är belägen omkring åtta mil norr om Washington DC och har tidigare använts för att utveckla biologiska vapen. Idag bedrivs forskning om virus som ebola och smittkoppor på basen.

Konspirationsteorin har spritts av kinesiska tjänstemän, politiker och statlig media. I juli hävdade kinesisk media att en schweizisk forskare vid namn Wilson Edwards ska ha kritiserat USA för att vara för upptagna med att attackera Kina och inte såg uppenbara data och fynd.

Både ett Twitter- och Facebook-konto för ”Wilson Edwards” skapades och publicerade meddelandet samma dag. Kort därefter meddelade den schweiziska ambassaden i Kina att någon forskare med det namnet inte fanns.

Krav på att WHO ska undersöka basen har även framförts av den statligt sponsrade nationalistiska gangsterrappgruppen CD Rev. Gruppens låt ”Öppna dörren till Fort Detrick” citerades av Zhao Liljan, talesperson för det det kinesiska utrikesdepartementet, tidigare i augusti.

”Open the door to Fort Detrick,

Shed light on tightly held secret…”

This RAP song speaks our minds. pic.twitter.com/YWRL0s4EE0

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 11, 2021