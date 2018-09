Palestinsk terrorist knivmördade israelisk man utanför galleria – nu svarar bosättarna: ”Välj terrorism och ni får betala det fulla priset”

En 40-årig man avled efter att ha blivit knivhuggen på söndagsmorgonen utanför ett handelscenter i Gush Etzion, Västbanken. Han mördades av en 17-årig palestinier från en by nära Hebron uppger Jerusalem Post.

Video of attack outside Gush Etzion shopping center in the #WestBank pic.twitter.com/h6qeaQVPNb

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 16, 2018