Här huggs pappan ihjäl på uteservering – bad gärningsman inte röka vape framför hans dotter

En 37-årig pappa knivhöggs till döds framför sin fästmö och dotter utanför en Starbucks i Vancouver, Kanada efter att han bett gärningsmannen att inte röka sin vape-penna vid hans dotter, rapporterar Vancouver Sun. En film som visar dådet sprids på sociala medier.

Det var på söndag eftermiddag som Paul Stanley Schmidt befann sig på Starbucks uteservering tillsammans med sin dotter, medan hans fästmö var inne i kaféet för att beställa dricka.

När Schmidt bad Inderdeep Singh Gosa, 32, att inte röka sin vapepenna framför treåriga dotter gick Gosa till attack med kniv, och högg Schmidt så illa att han avled.

Gosan har gripits av polis som misstänkt för dråp, men Paul Stanley Schmidts mamma Kathy Schmidt säger till Vancouver Sun att han borde åtalas för mord, vilket kräver att dådet är överlagt.

– Han hade en kniv. Jag tar inte med mig en kniv till ett kafé, gör du det? säger hon till tidningen.

– Det är så fruktansvärt fel det som hände. Han försökte bara skydda sin dotter. Jag är arg och ledsen, fortsätter hon.

En film som visar dådet har spridits på sociala medier. Varning för mycket starka bilder! Personen som filmar springer mot uteserveringen där Gosan attackerar Schmidt. Man hör Gosan säga ”fuck you, bitch!” innan han går in i kaféet. Sedan faller den kraftigt blödande Schmidt ihop på marken.

