Passagerarflygplan har störtat i Afghanistan

AFGHANISTAN Ett passagerarflygplan har kraschat under måndagen i den afghanska provinsen Ghazni söder om huvudstaden Kabul.

Planet tillhör statliga Ariana Afghan Airlines enligt Reuters. Planet kraschade och började brinna på grund av tekniska omständigheter säger en talesperson för lokala myndigheter enligt BBC.

Det är oklart hur många som omkommit i incidenten.

JUST IN: State-owned Ariana Afghan Airlines plane crashes in Afghanistan's central province of Ghazni – provincial official pic.twitter.com/2gAU3kUeGI

— Reuters (@Reuters) January 27, 2020