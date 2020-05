Paulo Roberto bekräftar sexköp – Snecker (V): ”Sexköp måste leda till fängelse”

View this post on Instagram

När jag är som lyckligast i livet så lyckas jag alltid spaka undan benen på mig själv. Nu är jag tyvärr här igen och den här gången finns det ingen förlåtelse… För att krossa sig själv är en lång process. Som kräver total hängivenhet. Det betyder att du behöver gå emot 100% av vad du står för. Det betyder att du måste förlora varje gnutta av hopp. Det betyder att du måste strunta i all typ av moral du någonsin stått för. Det betyder att du förlorar all kärlek du någonsin känt. Det betyder att du varit illojal mot alla du varit lojal mot. Det betyder att du är ingen och mycket mindre än så. Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas! Inatt har jag fattat ett riktigt dumt beslut som kommer ta ifrån mig min kärlek, min barns respekt mina företag, tv-kontrakt och allt vad jag kämpat för under alla dessa år. Och vet ni vad? Det är rätt åt mig! Nu är det dags att en gång för alla söka hjälp för att reparera hålet i mina själ.