Pentagon: Självklart kan Ukraina vinna

USA Ukraina kan absolut vinna mot Ryssland, som inte har uppnått något av sina strategiska mål ännu. Det säger Pentagons talesperson John Kirby på en presskonferens.

Den amerikanske generalen Mark Milley bedömer att Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan fortsätta i flera år. Av den anledningen fick John Kirby en fråga om huruvida detta betyder att Pentagon inte tror att Ukraina kan vinna kriget.

– Självklart kan de vinna det här. Och om du tittar på vad de har åstadkommit så här långt – Putin har uppnått exakt noll av sina strategiska mål inuti Ukraina. Han tog inte Kiev. Han störtade inte regeringen. Han tog inte bort Ukraina som en nationalstat. Han har egentligen bara tagit kontroll över ett litet antal befolkningscentra, och det var inte ens dem han verkligen var ute efter, säger Kirby.

– Mariupol är fortfarande inte taget. Han har flyttat sina styrkor ut ur Kiev. Han har flyttat sina styrkor ut ur Tjernihiv. De har inte tagit Charkiv. De har inte tagit Mykolajiv i söder. Så, jag tycker att vi ser bevisen varje dag i vad som sker. Ukrainarna kämpar tappert för sitt land.

