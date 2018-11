Peterson i topp – pikar Wallström

STOCKHOLM Under Jordan B Petersons mycket omskrivna Sverigebesök debatterade den kanadensiska professorn och författaren Annie Lööf och angreps av Margot Wallström.

Det gav avtryck i Petersons försäljningssiffror – nu har hans bok gått upp i topp på Adlibris försäljningslista. Något som uppmärksammades av Peterson själv med en pik till den svenske utrikesministern. ”12 livsregler krälade ut från under en sten i Sverige upp till förstaplats i bokförsäljning” twittrade Peterson.

12 Rules for Life crawled out from under a rock in Sweden to take the Number One spot in book sales: pic.twitter.com/ePzIbIc7N5

