Pirayor bet av tå i massattack

Pirayan är en sötvattenfisk som främst finns i floder i Sydamerika. Med sina vassa tänder och kraftiga käkar är fisken ökänd som blodtörstig, men lever även på kadaver och vegetarisk kost.

Pirayaattacker är inte ovanliga men är i regel inte särskilt allvarliga och drabbar ofta händer och fötter.

År 2011 dödades en 18-åring i Bolivia av pirayor. År 2012 dödades en femåring i Brasilien, och år 2015 dödades en sexåring när båten hon var i kapsejsade på semester i Brasilien.

Pirayor är kända för att kunna äta en ko in på skelettet inom loppet av några minuter, vilket bygger på en händelse när USA:s ex-president Theodor Roosevelt var på besök i Brasilien 1913.

Lokala fiskare samlade då ihop ett stort pirayastim på ett instängt område, lät dem svälta sig hungriga och knuffade i en ko, som på kort tid åts in till benet av pirayaflocken. Roosevelt beskrev sedan händelsen i sin bok Through the Brazilian Wilderness följande år, vilket gjorde den vasstandade fisken världsberömd.

