Tre anställda vid tunnelbanan i New York anklagas för att ha inrett ett hemligt utrymme under centralstationen för att dricka alkohol, se på TV och vila. "Första klassens läge på Manhattan" kallar utredare utrymmet, där det fanns soffa, TV och ett kylskåp för kalla öl. Ett hemligt festrum har avslöjats under tunnelbanespåren på Grand Central station i New...

Plus Denna artikel behöver PLUS