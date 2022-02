Polen förbereder för en miljon ”riktiga flyktingar” från Ukraina

POLEN Om Ryssland attackerar Ukraina kan Polen komma att ta emot uppåt en miljon ukrainska flyktingar. Detta enligt europeiska och kristna principer, säger vice inrikesminister Maciej Wąsik enligt Notes from Poland.

– Om det blir krig i Ukraina måste vi vara beredda på ett inflöde av riktiga flyktingar, folk som flyr från infernot, från döden, från krigets fasor, säger Maciej Wąsik till TV Republika.

– Som regering måste vi vara beredda på värsta tänkbara scenario, och sedan en tid har inrikesministeriet tagit steg för att förbereda oss för den här vågen av uppemot en miljon människor.

Enligt Genèvekonventionen har Polen ett ansvar att ge skydd till flyktingar.

– Där det faktiskt finns flyktingar måste vi hjälpa dem. Det är internationell lag, men det är också principerna för samexistens mellan civiliserade människor, principerna för europeisk och kristen kultur, säger Wąsik.

Under de senaste månaderna har polackerna hållit tillbaka vågor av migranter från Mellanöstern, som försöker tränga sig in i EU via Belarus. I händelse av krig i Ukraina har Polen dock inga problem med att ta emot flyktingar från sitt grannland.

Redan i dag bor en stor grupp ukrainare i Polen – kanske en miljon eller fler. Många har kommit under senare år till följd av Rysslands angrepp.

I den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland står Polen på Kievs sida och fördömer Kremls agerande.

Läs även: Polen bygger ”jättemur” för att stoppa migranter

Läs även: Ökat stöd för att gå med i Nato