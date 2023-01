Polis var serievåldtäktsman

STORBRITANNIEN Polismannen David Carrick, 48, sparkas från Londonpolisen. Detta efter att ha erkänt 24 våldtäkter mot tolv olika kvinnor över en tid på två decennier, rapporterar BBC.

De flesta av våldtäkterna ägde rum i Hertfordshire norr om London där David Carrick bodde. De utspelade sig från 2003 till 2020 och utöver våldtäkterna utsatte han även kvinnorna för olika sorters förnedring och kontroll.

Bland annat ska han ha bestämt vad de hade på sig, vad de åt, var de sov, och hindrat en del av dem från att prata med sina egna barn.

– Omfattningen av den förnedring som Carrick utsatte sina offer för liknar inte något jag har stött på under mina 34 år inom åklagarmyndigheten, säger chefsåklagaren Jaswant Narwal enligt BBC.

– Det här är en man som obevekligt förnedrade, förringade och sexuellt förgrep sig på och våldtog kvinnor, fortsätter hon.

Carrick använde sitt arbete som polis för att skrämma sina offer, men i oktober 2021 arresterades Carrick efter att ha anmälts av en kvinna. Men inte förrän nu har han sparkats från kåren, vilket Londonpolisen ber om ursäkt för.

Polischefen Sir Mark Rowley är bedrövad efter skandalen och säger att man inom poliskåren har svikit Londonborna.

– Det han har gjort mot sina offer är verkligen avskyvärt. Deras mod att komma fram är verkligen beundransvärt. Men vi har svikit London – han har varit polis i 20 år, säger Rowley till BBC.

Även Londons borgmästare Sadiq Khan kritiserar polisen för hanteringen av fallet.

The offences committed by David Carrick are appalling.

Whilst work to reform the culture and standards of the Met is underway – questions must be answered around why he continued to work for the Met – & I am in close contact with the new Met Commissioner.pic.twitter.com/6kCoO4IOUU

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 16, 2023