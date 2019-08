Polisen hinner inte utreda tips om uppmärksammad våldtäkt

PITEÅ Polisen i Piteå har fått in flera tips från allmänheten om en uppmärksammad våldtäkt under stadsfestivalen Piteå Dansar och Ler. Men på grund av personalbrist under sommaren hinner man inte utreda tipsen för tillfället.

I förra veckan efterlyste polisen tips från allmänheten efter att en kvinna blivit våldtagen i Piteå. Tio män, som kvinnan beskrev som mörkhåriga och mörkhyade, ska ha tvingat in henne i ett garage där en av männen våldtog henne.

Efterlysningen gav resultat, enligt Aftonbladet har polisen i Piteå fått in åtta till tio tips från allmänheten. Tips som man emellertid inte hinner utreda på grund av personalbrist under sommaren.

– Det är som det är. Vi kan inte trolla. Vi får ta tag i det när vi är klara med alla andra frihetsberövade, säger förundersökningsledare Aron Backman till Aftonbladet.

Fem personer är för närvarande frihetsberövade i Piteå: fyra personer för dieselstöld och en person för våld i nära relation. Och de personerna måste utredas.

– Vi måste prioritera. De som redan sitter i arresten kan inte sitta där hur länge som helst, säger Backman, som framhåller att problemet med personalbrist på sommaren inte är lokalt.

– Alla distrikt har personalbrist under sommaren. Jag tror inte att du kan ringa till ett enda distrikt som säger att de har tillräckligt med personal. Det finns distrikt som har det mycket värre, säger Backman, som dock hoppas att man kan börja arbeta med tipsen ”under veckan”.