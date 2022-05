Polisen kritiseras efter skolmassakern – väntade över en timme med att gå in

USA I tisdags inträffade ytterligare en blodig skolmassaker i USA när 19 elever och två lärare sköts till döds i Uvalde, Texas, av den 18-årige Salvador Ramos. Skolskytten blev själv skjuten av polisen, men det efter mer än en timme att han anlänt till skolan. I efterhand har polisen haft svårt att svara på varför man väntade så länge med att gå in. Nu kritiseras man för sitt senfärdiga agerande.

Det var vid 11.40 på tisdagsförmiddagen amerikansk tid som mördaren Salvador Ramos gjorde entré i skolbyggnaden. Tolv minuter dessförinnan kraschade han med sin pickup i ett dike i närheten av skolan, efter att ha skjutit sin 66-åriga mormor i ansiktet tidigare under morgonen.

Elektrikern Albert Vargas, 62, bevittnade hur Ramos steg ut ur bilen. Efter bilkraschen sprang han ner för att se om någon var skadad och blev då beskjuten av mördaren, som dock missade alla skott.

– Hans ansikte var blankt. Det fanns inget uttryck där, säger han enligt New York Times.

Något senare började skolmassakern som kostade livet på 21 människor, varav 19 barn.

Vid 12.45 sköts Ramos ihjäl en taktisk enhet från den amerikanska gränspolisen som kommenderats till platsen, enligt BBC. Enligt polisexperter brukar de flesta skolmassakrer vara över inom loppet av några minuter, skriver New York Times. Men denna varade alltså i över en timme.

Polisen vill inte svara på kritiken

En timme innan skolskytten sköts till döds försökte polisen ta sig in i byggnaden där Ramos befann sig. De möttes dock av skotteld som höll dem tillbaka och tvingade dem att söka skydd, enligt BBC.

Vittnesmål har i efterhand berättat att polisen tvekade med att gå in i skolan under massakerns gång. Föräldrar utanför byggnaden krävde att polisen skulle in och konfrontera skytten, men polisen ska då ha sagt åt föräldrarna att sluta lägga sig i och låta dem göra sitt jobb.

En mamma berättar för Wall Street Journal att hon till och med försattes med handbojor efter att ha krävt en insats från polisen.

Jessie Rodriguez, vars dotter mördades i massakern, är oförstående till polisens senfärdiga agerande.

– Det är väldigt upprörande. Jag, som en pappa, hade bara gått in. Jag behöver inte ha någon som säger till mig att gå in och försvara obeväpnade barn. Varför vänta? säger han till CNN.

Curtis Lavarello, en tidigare SWAT-officer som numera jobbar med säkerhetsträning på skolor, är lika oförstående han.

– Jag kan inte tänka mig något scenario som skulle berättiga ett sådant långt dröjsmål. Du måste gå in och stoppa det hotet snabbt, säger han till BBC.

Den lokala polisledningen har inte velat svara på varför man dröjde så länge med att skjuta gärningsmannen. På en presskonferens under torsdagen sade Texaspolisens Victor Escalon att man skulle återkomma med ett svar på den frågan.

