Polisen varnar: Visa inte din dyra klocka i publika miljöer

STOCKHOLM Stölder och rån av dyra klockor fortsätter i Stockholm. Att visa sin klocka offentligt ökar risken för att bli drabbad, meddelar polisen, som också varnar för okända bud.

I somras varnade Stockholmspolisen för att stölder av exklusiva klockor börjat öka igen efter att ha gått ned under pandemin. I juni skedde en handfull sådana stölder i centrala Stockholm och klockorna var värda allt från 100 000 kronor till över en miljon.

På tisdagen gick Stockholmspolisen ut med ett nytt meddelande om att det fortsätter ske stölder och rån av dyrbara klockor i området.

Man skriver att en familj rånades i sin bostad på Östermalm på måndagskvällen. Polisen rubricerar ärendet som grovt rån och skriver att en av ägodelarna som rånarna fick med sig var en dyr klocka. En stund tidigare hade ett misslyckat försök till ett liknande brott skett på Lidingö.

TV4 Nyheterna rapporterar att en av rånarna på Östermalm utgav sig för att vara ett blombud när han ringde på hos familjen. När dörren öppnades trängde sig flera gärningsmän in i bostaden.

Polisen informerar:

”Ett av flera tillvägagångssätt för att komma in i en bostad är att en person – man eller kvinna – ringer på dörren och utger sig för att de ska lämna någon typ av bud. På detta sätt lurar sig gärningspersoner in i bostaden då okända personer tränger sig in när dörren öppnas.”

Polisen kommer också med tre råd om vad man ska tänka på för att inte bli rånad:

”Om du har en dyr klocka – informera dig om riskerna och hur du kan förhindra stöld.

Generellt. Om det ringer på din dörr – var vaksam och öppna inte för okända. Är det ett okänt bud som ska leverera något så se till att det stämmer och att det är något du beställt.

Att visa sin klocka i sociala medier eller publika miljöer har visat sig öka risken för att bli utsatt.”

Alla tar dock inte rånen på lika stort allvar som Stockholmspolisen. När Patrik Wahlén, grundare av investmentbolaget Volati, nyligen uttryckte oro över att bli rånad i sin bostad hånades han av flera vänstermänniskor på Twitter.

Läs mer: Här hånar vänstern oro över bostadsrånen – sedan rånas en familj på Östermalm

Läs även: Avstängd datorspelsfuskare hämnades med tusentals överbelastningsattacker