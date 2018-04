Polisens utlänningskontroller blir allt färre – tusentals befinner sig utan tillstånd i Sverige

SVERIGE För att hantera den stora mängden människor som olovligen befinner sig i Sverige vill regeringen att polisen ska genomföra fler utlänningskontroller. I dagsläget utförs dock färre kontroller och sen 2012 har antalet kontroller per år minskat med nästan hälften.

I Sverige finns det idag ungefär 12 000 personer som saknar asylskäl och som är efterlysta på grund av det. För att kunna få tag på och utvisa personerna anser regeringen att polisen behöver genomföra fler utlänningskontroller, istället utförs det färre, uppger SVT Nyheter.

– En del av de här människorna finns inte kvar i Sverige och det är dessutom svårt att hitta människor som inte vill bli hittade. De regler vi måste följa för inre utlänningskontroll upplevs också begränsande för de poliser som jobbar med det, säger Patrik Engström till SVT Nyheter.

Antalet utlänningskontroller har minskat med nästan hälften på bara några år. Under 2012 genomfördes 42 467 inre utlänningskontroller, under 2017 genomfördes endast 23 469 stycken kontroller. Även i år har antalet halverats, under de första månaderna av 2018 har 2 949 kontroller utförts, jämfört med 5 991 kontroller samma period 2017.

– Även gränspolisen måste följa lagstiftningen. Vi får inte göra husrannsakan eller eftersöka människor hur som helst i deras bostäder. Vi har även varit tvungna att prioritera annat bland annat yttre gränskontroller, gängkriminalitet och skottlossningar, säger Patrik Engström, till SVT Nyheter.

Polisen får idag endast genomföra utlänningskontroller tillsammans med Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Från och med första juli i år kommer lagarna ändras så att polisen får genomföra egna kontroller på misstänkta arbetsplatser.

