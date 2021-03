’Polisfri zon’ upprättad där George Floyd dog i Minneapolis – minst en person dödad

USA Snart börjar rättegången mot polismännen inblandade i ingripandet vid George Floyds död i Minneapolis. Samtidigt har en ’autonom zon’ upprättats av aktivister vid platsen där George Floyd dog. Barrikader har satts upp för att hindra polisen från beträda zonen där åtminstone en person har skjutits till döds.

Amerikanen George Floyd dog i samband med ett polisingripande i Minneapolis i maj 2020 där en polis hade knäet på hans nacke i nästan 9 minuter. Händelsen fångades på film och ledde till stora protester i USA och andra delar av världen.

Om några veckor inleds rättegången mot Derek Chauvin, polismannen som hade knäet mot Floyds nacke, och övriga tre poliser som var inblandade i ingripandet, rapporterar Aftonbladet.

Samtidig har en ’autonom zon’ upprättats av militanta aktivister på den plats där Floyd avled, som numera går under namnet ’George Floyd Square’. Det rapporterar bland annat Daily Mail.

Läs även: Försvarslös bilförare grovt misshandlad av BLM-pöbel i Portland

Enligt Brian Entin, korrespondent på News Nation Now, kontrolleras flertalet kvarter av militanta aktivister som satt upp barrikader vid zonen och hindrat polisen från att gå in.

I en video uppladdad på Twitter där Entin rapporterar utanför barrikaderna uppmanas han av två maskerade aktivister att lämna platsen.

– Du kommer att vara i en dålig situation om en sekund, hotar en av aktivisterna i filmklippet.

The George Floyd memorial is an ”autonomous zone” with several blocks controlled by activists. Police don’t even go in. We tried to respectfully get video-but left after two people confronted us near the barricades.

Later learned many protestors don’t even feel comfortable there. pic.twitter.com/5w32fxQ0hR

— Brian Entin (@BrianEntin) March 10, 2021