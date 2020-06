Polishat och radikala budskap på BLM-demonstrationen: ”Polisen måste avskaffas”

MALMÖ Hatiska budskap riktade mot polisen – som ACAB, All cops are bastards – har tidigare synts på skyltarna under Black lives matter-demonstrationerna i Sverige. På tisdagens BLM-demonstration i Malmö dök flygblad upp om att helt avskaffa den svenska polisen.

”Polisen måste avskaffas”. Så står det på ett flygblad som delades ut under BLM-demonstrationen på Möllevångstorget i Malmö på tisdagskvällen. Längst ner står ACAB – All cops are bastards, Black lives matter och FTP – Fuck the police.

I flygbladet slår man även ett slag för migranter som ska utvisas:

”Vi sörjer de som dör i migrationsverkets förvar, de som deporteras till en säker död…”

Enligt flygbladet har det inte varit särskilt stora skillnader mellan Obama, Bush, Clinton eller Trump:

”Oavsett var på skalan är det en kapitalistisk och rasistisk/white supremacy-politik som drivs och strukturerna är desamma.”

På flygbladet står det att det är samma ”strukturer” som vuxit fram i Sverige som i USA:

”Även om svenska polisens historia inte har samma relation till slaveriet som USA så är det samma strukturer som har vuxit fram: institutionaliserad rasism där det är tydligt vilka det är som allra mest förföljs, stoppas och kontrolleras, misshandlas, låses in och även mördas.”

…

För att få slut på detta kan vi inte bara klippa bort några ”ruttna grenar”, vi måste gräva upp hela trädet med rötterna, vi måste få bort polisen helt.

Det hänvisas också till ett manifest på åtta punkter – ”8 to abolition”. Det är en amerikansk rörelse som förutom att vilja permanent lägga ner all polis också vill att ingen som misstänks för ett brott ska kunna hållas häktad.

Demonstranterna samlades vid 17-tiden men bröt upp cirka 20 minuter senare enligt Expressen som rapporterar att det hela gick lugnt till. Inget tillstånd hade sökts för demonstrationen som samlade kring 500 personer enligt Expressen.