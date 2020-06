Polishat på skyltar vid BLM-demonstrationen i Göteborg: ”ACAB” – ”All cops are bastards”

GÖTEBORG Inför söndagens demonstration på Heden i Göteborg hade en av arrangörerna föreslagit bland annat skylttexter med ”White silence is violence” och att ”Poliser ska hållas till svars”. När demonstrationen väl inleddes är budskapet på sina håll hårdare och den ökända förkortningen ”ACAB” – All cops are bastards – syntes på flera skyltar.

Inför demonstrationen som ska hållas mellan klockan 14 och 17 på Heden i Göteborg har polisens kommenderingschef Teodor Smedius tidigare i ett pressmeddelande uttryckt förståelse för demonstranternas budskap.

– Vi inom polisen har största förståelse för demonstranternas budskap. För oss är det en självklarhet att alla har lika värde och att alla människor ska behandlas med värdighet och respekt, oavsett hudfärg, religion eller könsidentitet, säger Smedius enligt pressmeddelandet.

Bland skyltarna som syns hos demonstranterna under söndagen finns det ökända budskapet”ACAB” – All cops are bastards (ungefär, alla poliser är svin).

Strax efter klockan 14 var det enligt polisen ungefär 1 500 demonstranter på plats och några minuter senare upplöstes demonstrationen av polis och deltagarna uppmanades av arrangörerna att gå hem.

– Det är en fotbollsplan full med folk och tyvärr kan de inte hålla den sociala distanseringen, vilket gör att det packar på. Vi vill inte vara med och spä på en pandemi. Därför har ledningen tagit beslutet att demonstrationen ska upplösas, säger Christer Fuxborg till Expressen.